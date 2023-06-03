Игорь Маковский провел специальный Штаб по состоянию энергокомплекса в Шебекинском районе

Фото: ПАО «Россети Центр» .

3 июня состоялось экстренное заседание специального оперативного штаба под руководством генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по вопросам оценки оперативной обстановки Шебекинского района Белгородской области и формирования плана аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе. На заседании был принят ряд конкретных решений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности работников компании, задействованных в восстановлении электроснабжения Шебекинского района Белгородской области. «Заслушал доклады ключевых руководителей с мест событий, из Белгородской области, где сам был на этой неделе. Сложившаяся обстановка тяжелая, но управляемая. Наши действия сейчас направлены на реализацию мер по скорейшему восстановлению энергоснабжения, но, в первую очередь, – на обеспечение безопасных условий труда в условиях непростой ситуации. Разработан четкий план действий, согласно которому в кратчайшие сроки будут выполнены аварийно-восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка», – сказал Игорь Маковский.