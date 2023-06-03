Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском Стародубе пограничникам передали тепловизоры. Спецсредства приобрел благотворительный фонд «Во имя Отечества. Об этом на своей странице ВКонтакте 3 июня сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пограничники, дислоцирующиеся в Брянской области, получили тепловизоры для осуществления охраны государственной границы. Их приобрели благодаря вкладу промышленных, строительных, сельскохозяйственных предприятий, средствам, которые перечисляют в фонд неравнодушные жители.

- Я хочу поблагодарить каждого, кто внес свою лепту! – сказал Александр Богомаз. - Это огромный вклад в обеспечение безопасности мирных жителей и нашей Родины!