Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области изменили сроки охоты на пернатую дичь. Губернатор Александр Богомаз 26 мая подписал указ «О внесении изменения в указ Губернатора Брянской области от 10 декабря 2020 года № 221 «Об определении видов разрешенной охоты, сроков охоты и иных ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Теперь сроки охоты на вальдшнепов и самцов тетеревов отличаются в зависимости от зоны. В южной зоне охоТа разрешена с третьей субботы апреля в течение 10 календарных дней. В северной зоне – с четвертой субботы апреля.