Брянцев 3 июня приглашают на праздник поэзии в Овстуг

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянцев 3 июня приглашают Овстуг на Всероссийский праздник поэзии «Родник поэзии твоей…», посвященный творчеству Ф. И. Тютчева. В этом году мероприятия проведут в уютной обстановке салонов-пикников 19 века. Запланированы тематические мастер-классы, выставки, детские программы, концерты ведущих оркестров, вокалистов и много поэзии. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области..

Программа праздник поэзии «Родник поэзии твоей…»:

09:30 Лития в память о Федоре Ивановиче Тютчеве (Церковь Успения Пресвятой Богородицы)

10:00 «Итак, опять увиделся я с вами…» – театрализованная встреча гостей и участников праздника (Центральные ворота усадьбы Ф.И. Тютчева)

10:10 Возложение цветов к памятнику поэту Ф.И. Тютчеву в усадебном парке

Парадное крыльцо дома-музея Ф.И. Тютчева

10:20 «Недаром вас звала Россия…» – торжественная церемония открытия праздника

10:50 «Мой Тютчев» – показ творческих программ победителей областного конкурса детских любительских театральных коллективов, посвященного 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева, в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Церемония награждения – Программа из цикла «Наследие и наследники». Театрализованная встреча Ф.И. Тютчева и А.Н. Островского. Диалог о судьбе России и Европы

11:30 – 12:30 «Как сердцу высказать себя…» – концерт народной вокально- оперной студии им. М. Архангельской

12:30 – 13:30 «Давайте говорить стихами» – поэтическая гостиная с участием поэтов и писателей Брянщины, литераторов из городов России

13:30 – 14:00 «И слово наше отзовется» – конкурс молодых поэтов

14:00 – 15:00 «Пейзаж души поэта» творческая концертная программа Брянской областной филармонии

Усадебный парк

10:20 «Театральный променад» – встречи с театрализованными персонажами близких Ф.И. Тютчеву людей в исполнении актеров Брянского областного театра драмы им. А.К. Толстого

10:30 «Кружится вальса вихорь шумный…» – театрально-танцевальная зарисовка и мастер-классы клуба исторического танца «Аврора»

10:30 – 15:00 «Открытый микрофон» – чтение стихов участниками праздника

10:30 – 15:00 «Здесь утонченный жизни свет...» – пленэр Брянского областного колледжа искусств

10:30 – 15:00 «Чудо рукотворное» – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

11:00 – 12:00 Поэтический баттл среди участников праздника, гостей, поэтов. Чтение стихов Ф.И. Тютчева

13:00 – 14:00 «Души прекрасные порывы» – концертная программа молодёжного духового оркестра 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Литературный квест «Из Мюнхена в Санкт - Петербург»

Здание дома-музея Ф.И. Тютчева

9:00 – 15:00 «Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева» – экскурсии в доме-музее Ф.И. Тютчева (каждые 20 минут)

11:45 «Град Петра в судьбе Ф.И. Тютчева» – открытие выставочного проекта

12:00 – 13:00 «Его поэзии живое слово» – философский салон

Мезонин дома- музея Ф.И. Тютчева (2 этаж)

15:00 «Мелодии воспоминаний» – концертная программа Брянского городского камерного оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна

Школа им. Марии Бирилевой «Детская гостиная»

9:30 – 10:00 «Константин Паустовский. Воспоминания о детстве» – экскурсия для детей по интерактивной выставке

10:00 – 10:30 «Искусство красивого письма» – мастер-класс для детей по каллиграфии

11:00 – 12:00 «Тютчев – детям!» – интерактивная программа с показом спектакля Брянского областного театра кукол

12:00 – 12:30 «Карне» – мастер-класс по изготовлению бальной книжки

13:00 – 13:30 «Экслибрис» – мастер - класс для детей по графике

13:30 – 14:00 «Буквица» – мастер-класс для детей по пластилинографии

14:00 – 14:30 «Тютчев – детям!» – интерактивная программа с показом кукольного спектакля

10:30, 11:00, 11:30,12:00, 12:30, 13:00 В экспозиции Водяной мельницы будет работать аудио-экскурсия «Водяная мельница, оживи!»

Во время проведения праздника на аллеях усадебного парка можно будет увидеть выставочные проекты «Тютчевы на службе Отечества» и «65 лет музею Ф.И. Тютчева».

Возрастное ограничение - 6+