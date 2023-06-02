Представители Брянскэнерго рассказали студентам о преимуществах работы в энергетической отрасли

Фото: ПАО «Россети Центр».

В рамках профориентационной работы, направленной на привлечение молодых перспективных специалистов в энергетическую отрасль, и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков, руководители технического блока и члены Молодежного Совета филиала провели встречи со студентами Брянского государственного технического и Брянского государственного аграрного университетов.

Руководитель филиала особое внимание акцентировал на вопросе новейших технологий и оборудования, которые активными темпами внедряются в функционирование электросетевого комплекса региона: «Три года назад в «Брянскэнерго» начал свою работу обновленный центр управления сетями, который вывел управление сетью на качественно новый уровень. Проводятся мероприятия по созданию высокоавтоматизированных районов электрических сетей. Внедряемое оборудование и технологии позволяют оперативно выявлять технологические нарушения и быстрее восстанавливать электроснабжение».

Представители управления по работе с персоналом рассказали студентам об уровне заработной платы, возможностях повышения квалификации и карьерного роста, Коллективном договоре, предусматривающем ряд преференций молодым сотрудникам, например, компенсации затрат на аренду жилья. Председатель Молодежного совета Анна Егиазарян поделилась с ними положительными впечатлениями о работе и активной молодежной политике, развитой на энергопредприятии.

«Очные встречи – один из наиболее успешных форматов взаимодействия энергетиков со студентами. В них участвуют представители разных подразделений – от технического блока до ответственных за кадровую политику. Благодаря этому ребята могут получить ответы на самые разнообразные вопросы. Несомненно, это способствует повышению интереса студентов к энергетической отрасли и привлечению молодых перспективных специалистов к нам на работу», – отметил руководитель «Брянскэнерго» Федор Капшуков.