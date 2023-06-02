В брянский лагерь «Огонек» приехали 90 детей из Брянки ЛНР

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянский лагерь «Огонек» отрыли первую смену. Сюда также приехали и 90 детей из Брянки Луганской Народной Республики. Мальчишки и девчонки в возрасте от восьми до 17 лет здесь будут отдыхать до 21 июня. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Среди ребят есть победители конкурсов и олимпиад, отличники учебы, юнармейцы и волонтеры. С ними в неформальной обстановке на открытии первой смены пообщались губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Всех ребят угостили мороженым. А для детей из Брянки организуют экскурсию по городу.