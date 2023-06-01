В Брянске в парке железнодорожников состоялся большой детский праздник

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска, в парке культуры и отдыха железнодорожников, состоялся большой детский праздник. Он ознаменовал начало лета и открытие смены в пришкольных оздоровительных лагерях. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Приурочили мероприятие к Дню защиты детей. Праздник начался с конкурса детских рисунков. Ребята рисовали не только на асфальте, но и на мольбертах.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Представители администрации Фокинского района, областной Думы, общественных организаций пожелали ребятам крепкого здоровья, веселых и интересных каникул, а также успехов во всех начинаниях.