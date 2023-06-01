Электромашина времени

Электрокары уже давно можно встретить в Брянске. Теперь их обслуживание станет проще. Фото: автора, ru.freepik.com.

Но многие не знают о том, что транспорт на электрической энергии появился раньше автомобилей, использующих двигатели внутреннего сгорания. Так, ещё в 1828 году венгерский изобретатель Аньош Йедлик смастерил передвигающуюся на электрической энергии тележку. Это изобретение послужило толчком для дальнейших изобретений, и в 1841 году был создан уже первый электромобиль. А только через четыре десятилетия - в 1885 году Карл Бенц построил первый реально используемый автомобиль с бензиновым двигателем.

Конкуренция между электро-двигателями и двигателями внутреннего сгорания, хотя и не прекращалась, но на долгое время отдала пальму первенства бензиновым и дизельным моторам. Лишь в конце XX века электродвигатели начали всё больше и больше внедряться в автомобилестроение. Причин тому много. Начиная от экологии до понимания, что электричество в отличие от бензина и дизтоплива - это продукт возобновляемый. А значит, как ни крути баранку автомобиля, а будущее будет за электромобилями.

Что стоит «колонку» построить?

Это прекрасно понимают и в Правительстве России, и в руководстве нашего региона, где вопросам экологии и развитию новых технологий уделяется повышенное внимание.

Уже в 2018 году в регионе была утверждена обновлённая государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области». Работа в этом направлении постоянно совершенствуется и соотносится с требованием развития современных технологий. Так, сейчас отделом по работе с промышленными предприятиями и мониторингу социально-экономического состояния регионального департамента промышленности, транспорта дорабатываются изменения в программу «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области». В частности, формируется отдельная подпрограмма «Развитие топливозаправочного комплекса и рынка газомоторного топлива на территории Брянской области». Она в свою очередь призвана для того, чтобы юридические лица и индивидуальные предприниматели могли получить субсидии на возмещение части затрат по строительству зарядных колонок (станций) для транспортных средств с электродвигателем. Причём субсидия будет предоставляться не только тем, у кого есть заправки, а всем юридическим лицам. Сейчас для участия поданы заявки от торгово-развлекательных центров, владельцев автоматических моек, ресторанов, баз отдыха и даже компаний, управляющих жилыми комплексами.

Напомним, что в 2021 году Правительство России утвердило «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». Таким образом, в течение четырёх лет, до 2024 года включительно запланировано производство 25 тысяч электромобилей, строительство 9400 зарядных станций.

А через семь лет выпуск российских электромобилей должен составить 10 процентов от общего выпуска автомобилей. К этому времени на Брянщине уже должна быть построена и функционировать сеть зарядных колонок (станций).

На какие мощности выйдем?

Зарядная колонка для использования только в домашних условиях стоит довольно дорого, поэтому становится актуальным создание более масштабной сети зарядных колонок (станций) во всём регионе.

По прогнозу в Брянской области благодаря участию в программе «Развитие энергетики» (утверждена Постановлением Правительства РФ №321 от 15 апреля 2014 года), за два года (с 2023-го по 2025-й) должно появиться 40 таких зарядных колонок (станций) разной мощности.

Брянские учёные запускают!

А брянские учёные тем временем помогают продвигать электродвигатели для транспорта. «Аргументы и факты - Брянск» ранее рассказывали, что в начале этого года в Москве в комплексе «ВТБ-Арена» подвели итоги конкурса молодёжных идей по улучшению жизни столицы России. В финал конкурса, организованного правительством Москвы, вышла Полина Морозова из Брянска.

40 зарядных станций для электромобилей планируют открыть в Брянской области до 2025 года.

В конкурсе участвовало около 10 тысяч работ, и проект Полины занял пятое место. Сама девушка сейчас является аспирантом научного центра «Сколтех». Свою разработку аккумуляторов для электробусов она защищала в очном режиме в числе десяти финалистов конкурса.

Темой аккумуляторов молодая учёная занимается уже несколько лет. По этой проблематике Полина Морозова неоднократно выступала с лекциями в федеральном центре «Сириус» в Сочи. Она также была участницей встречи учёных и предпринимателей с Президентом России Владимиром Путиным, а на днях вернулась с научной конференции в Объ-единённых Арабских Эмиратах, на которой представляла свою программу по аккумуляторам будущего.

Справка

Плюсы электромобилей

- Автомобильные электро-двигатели имеют КПД до 90-95 процентов. Тогда как у машин с двигателями внутреннего сгорания этот показатель составляет от 22 до 42 процентов.

- Отсутствие дорогой, громоздкой и требующей дополнительного внимания и ухода коробки переключения скоростей.

- Отсутствие необходимости использовать моторные масла.

- Не один автомобиль с двигателем внутреннего сгорания не может использовать торможение для подзарядки своего электрического аккумулятора. Электромобиль может. И даже свои амортизаторы, вырабатывающие электро-энергию.

- Отсутствия радиатора и других систем охлаждения у некоторых моделей позволяет создавать более «зализанные» формы и уменьшать лобовое сопротивление воздуха при движении.

- В отличие от авто с ДВС у электромобилей проще техобслуживание, у них большой межсервисный пробег и меньшая стоимость плановых ТО.

Очень важное обстоятельство в современной непростой экологической ситуации - уровень выбросов углекислого газа при эксплуатации электромобилей вместе с уровнем выбросов вредных веществ при производстве аккумуляторных батарей на 22 процента меньше, чем для дизельных авто, и на 28 процентов меньше, чем для машин, использующих бензин. Такие данные приводит Европейская федерации транспорта и окружающей среды на 2020 год.