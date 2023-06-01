Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский юный герой Федор Симоненко поздравил всех детей с праздником из «Артека». Международный День защиты детей он встречает в детском лагере. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Федор рассказал, что очень рад тому, что приехал в «Артек». В детском центре каждый день проходят мероприятия, мастер-классы.

- А еще «Артек» - это новые друзья и яркие впечатления! - сказал Федя. - Поздравляю всех ребят, которые его поддерживали за меня и желаю всем мирного и счастливого детства!

Напомним, юный житель Брянщины Федор Симоненко, будучи раненным во время атаки украинских диверсантов в Климовском районе, не задумываясь, совершил взрослый, героический, поступок. Он спас двух девочек.