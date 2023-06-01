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Спорт1 июня 2023 10:31

Брянский «Партизан» занял четвертое место на фестивале хоккея

Игры проходили с 4 по 16 мая в Сочи
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Григория КОЖУРИНА.

Фото: Григория КОЖУРИНА.

Брянский «Партизан» в дивизионе 50+ занял четвертое место на фестивале хоккея. Команда, в которой играет губернатор Брянской области Александр Богомаз, показала себя достойно.

В фестивале участвовали 168 команд из 81 региона, и в этом числе вместе с «Партизаном» были три брянских команды. Игры финального этапа прошли в восьми дивизионах, разделенных по возрастному принципу и уровню спортивной квалификации.

В дивизионе 40+ хоккейная команда «ВОЛНА» (Брянск) заняла 13 место. В дивизионе 18+ хоккейная команда «БМЗ» (Брянск) заняла 16 место.

Еще одним заметным событием в истории брянского хоккея стал матч, который состоялся в День пограничников. 28 мая играли команда УМВД по Брянской области и сборная команда силовых ведомств. В этом матче участвовали начальник УМВД Валентин Толкунов и начальник регионального управления Росгвардии Иван Ванчугов. Игра была напряженной и завершилась со счетом 4:4.

Нельзя не отметить 31 мая тренировку коллектива «ЩИТ». В ней участвовал Иван Ванчугов. Трибуны были полностью заняты болельщиками. На этот раз красные обыграли на одну шайбу.

Возрастное ограничение - 12+

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