Игорь Маковский: забота о детях – вклад в будущее нашей страны

Фото: ПАО «Россети Центр».

В 20 российских регионах энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в День защиты детей организовали праздничные мероприятия.

Дети сотрудников Обществ, а также подшефных организаций посетят кино и музеи, примут участие в концертах, викторинах экскурсиях и квестах, повеселятся с аниматорами и увидят красочные шоу.

Во многих детских садах, летних лагерях, а также на тематических площадках в городских парках пройдут увлекательные занятия по электробезопасности, где дети не только поймут, как правильно вести себя в близи электросетевых объектов, но и больше узнают о профессии энергетика.

«Наша компания поддерживает подрастающее поколение в различных направлениях: мы поощряем ребят за успехи в учебе, творчестве и спорте, реализуем множество проектов и мероприятий, которые позволяют юным жителям 20 регионов страны раскрыть свой потенциал. В детях – наша надежда на будущее, поэтому мы делаем и будем делать все, чтобы они были счастливы», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.