В больнице брянского Карачева появился фетальный монитор

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Карачевской центральной районной больнице появился фетальный монитор «Овертон» медицинское оборудоание установили в гинекологической отделение. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

«Овертон» используют для проведения обследования беременных. Аппарта имеет широкий спектр функциональных опций, доступности, информативности, эргономичности. Также он дает возможность проводить мониторинг двухплодной беременности.

Аппарат приобрели в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».