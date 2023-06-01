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Общество1 июня 2023 8:07

В больнице брянского Карачева появился фетальный монитор

Оборудование установили в гинекологическом отделении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Карачевской центральной районной больнице появился фетальный монитор «Овертон» медицинское оборудоание установили в гинекологической отделение. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

«Овертон» используют для проведения обследования беременных. Аппарта имеет широкий спектр функциональных опций, доступности, информативности, эргономичности. Также он дает возможность проводить мониторинг двухплодной беременности.

Аппарат приобрели в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

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