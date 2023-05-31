Брянского студента Артема Шестерина наградили в Госдуме

Фото: Брянский филиал РАНХ и ГС.

Студента четвертого курса Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Артема Шестерина наградили в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Здесь чествовали победителей конкурса научных работ, посвященных деятельности ФССП России. Артенм победил в номинации конкурса «Актуальные вопросы исполнительного производства». Об этом сообщают в Брянском филиале РАНХ и ГС.

На торжественной церемонии награждения победителей благодарственные письма вручили всем научным руководителям, качественно и на высоком уровне подготовившим студентов.

Конкурс проводят ежегодно. В 2023 году он состоялся в четырнадцатый раз. Начинался в 2009 году с одной номинации. С того времени география участников конкурса расширилась, увеличилось и число участников. Сегодня конкурс проводят по 11 номинациям.