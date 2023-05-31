Брянскэнерго поздравило воспитанников Мглинской школы – интерната с днем Последнего звонка

Фото: «Брянскэнерго».

Сотрудники «Брянскэнерго» – члены Молодежного Совета и представители Первичной профсоюзной организации навестили ребят, воспитывающихся в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Энергетики поздравили детей с окончанием учебного года, пожелали им успехов и удачи во всех начинаниях, а выпускникам – правильного выбора жизненного пути и покорения новых вершин. В этом году последний школьный звонок прозвенел для 9-ти выпускников. Сотрудники энергопредприятия вручили им памятные подарки, также сладкие лакомства получили все 32 ребенка, которым школа стала родным домом.

Фото: «Брянскэнерго».

После традиционной школьной линейки представители Молодежного Совета организовали и провели для ребят игру «Форт Боярд»: для успешного прохождения станций от них требовалось проявление смекалки, находчивости и демонстрации знаний, полученных в процессе обучения. Некоторые задания были посвящены вопросам профилактики электротравматизма: например, разгадывая ребусы с соответствующей тематикой, ребята повторили правила электробезопасности. В завершении праздника энергетики поиграли с воспитанниками в волейбол.

«Брянскэнерго» шефствует над Мглинской школой-интернатом более двадцати лет, регулярно оказывая поддержку ее воспитанникам. Для энергетиков стало доброй традицией посещение этого образовательного учреждения накануне Дня знаний, Нового года и в день «Последнего звонка». Сотрудники филиала дарят детям подарки, проводят уроки электробезопасности, стараются помочь в обеспечении необходимыми предметами обихода, школьными принадлежностями, вещами.

«Энергетики по зову сердца на протяжении многих лет поддерживают Мглинский дом-интернат, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Посещая его воспитанников, оказывая им посильную помощь, мы даем детям немного тепла, которого они лишены в силу различных жизненных обстоятельств. Верим, что наше внимание сделает их жизнь немножко счастливее и светлее».