Ректором Брянского технического университета вновь избрали Олега Федонина

Олег ФЕДОНИН (слева), Вячеслав ВОЛОДИН и Александр БОГОМАЗ в научно-исследовательской лаборатории БГТУ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ректором Брянского технического университета вновь избрали действующего руководителя Олега Федонина. Об этом сообщают в образовательном учреждении.

Олег Николаевич уже десять лет, два срока, руководит университетом. За это время вуз преобразился в лучшую сторону. Его преподаватели все чаще стали участвовать в значимых федеральных проектах. БГТУ значительно преуспел в области науки. Здесь готовят высококлассных специалистов для разных сфер промышленности и экономики всей России.

Напомним, в понедельник. 29 мая, БГТУ посетил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Здесь он встретился с ректорами вузов Брянщины. Высоий гость с интересом побывал в одной из научно-исследовательских лабораторий технического университета, где производят образцы продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса.