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Общество30 мая 2023 9:28

В Брянске приют для животных проведет День открытых дверей

У посетителей есть шанс забрать понравившегося питомца
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 1 июня в 11.00 приют для животных проведет День открытых дверей. При этом вольеры с животными открывать не будут, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Посетителям расскажут о порядке поступления собак в учреждение, проведут экскурсию по территории приюта. Желающие смогут поучаствовать в акции «Подари шанс!». Можно будет взять домой понравившегося питомца.

Приют для животных находится в Бежицком районе по улице Почтовой, 2А.

Возрастное ограничение – 6+

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