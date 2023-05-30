В Брянске приют для животных проведет День открытых дверей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 1 июня в 11.00 приют для животных проведет День открытых дверей. При этом вольеры с животными открывать не будут, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Посетителям расскажут о порядке поступления собак в учреждение, проведут экскурсию по территории приюта. Желающие смогут поучаствовать в акции «Подари шанс!». Можно будет взять домой понравившегося питомца.

Приют для животных находится в Бежицком районе по улице Почтовой, 2А.

Возрастное ограничение – 6+