Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Больше пяти тысяч выпускников Брянщины сдали первый обязательный экзамен. ЕГЭ по русскому языку проходил 29 мая в 50 пунктах на базе общеобразовательных школ. О нарушениях во время экзамена в региональном департаменте образования не сообщают.

Экзаменационное испытание длилось три с половиной часа. За это врем выпускникам предлагалось выполнить 21 задание с кратким ответом, а также написать сочинение на основе прочитанного текста.

Для получения аттестата на ЕГЭ по русскому языку нужно набрать не меньше 24 баллов, а чтобы поступить в вуз – минимум 36. результаты нынешнего экзамена станут известны не позднее 16 июня.

Второй обязательный экзамен по математике брянские выпускники будут писать 1 июня.