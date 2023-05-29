Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с ректорами вузов Брянщины

Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ.

Брянскую область 29 мая посетил председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Он встретился с ректорами вузов Брянщины в Брянском государственном техническом университете. Об этом сообщают на официальном сайте Государственной Думы РФ.

Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ.

Во время встречи обсудили реализацию поставленной президентом Владимиром Путиным задачи увеличить число бюджетных мест по инженерным специальностям. В беседе принимал участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вячеслав Володин побывал в одной из научно-исследовательских лабораторий Брянского государственного технического университета, где производят образцы продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса.

- Важно, чтобы разработки лаборатории были востребованы, тем более, это касается обороноспособности страны, - сказал Вячеслав Володин. – Необходимо перевести эту работу в плоскость диалога с крупнейшими корпорациями - Ростехом и Роскосмосом.