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Спорт29 мая 2023 7:37

Команды брянского «Спартака» победили в городском чемпионате по пляжному волейболу

За кубок сражались представители организаций и трудовых коллективов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Фокинская районная администрация города Брянска.

Фото: Фокинская районная администрация города Брянска.

В Брянске в минувшие выходные на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-Арена» прошел чемпионат Фокинского района по пляжному волейболу среди женских и мужских команд. Об этом сообщают в Фокинской райононй администрации Брянска.

В соревнованиях участвовали 10 команд. За кубок сражались представители организаций и трудовых коллективов Фокинского района. В итоге победили команды «Спартака».

Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и медалями Фокинской районной администрации города Брянска.

Возрастное ограничение - 6+

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