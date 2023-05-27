Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянске арестовали предпринимателя Олесю Сивакову. Рассмотрели аппеляцию защитника на постановление Брнского райсуда. В соответсвии с ним Олесю Сивакову арестовали. Об этом 17 мая сообщают в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Бизнес-вумен обвиняют в покушении на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. По версии следствия, Сивакова в паре с сообщником запугала знакомую якобы грозящим той уголовным делом. И предложила исправить ситуацию за семь миллионов рублей.

Взятка полагалась правоохранителям. Но на самом деле Сивакова и ее помощник хотели присвоить всю сумму себе. Они получили от потерпевшей 125 тысяч рублей и 1375 копий билетов Банка России номиналом пять тысяч рублей. Передача денег проходила под контролем полиции. Мошенников задержали.

Защитник Сиваковой просил Бярнский областной суд отменить арест. Он оперировал тем, что обвиняемая не собиралась прятаться от следствия и суда и искренне раскаивается в содеянном. Но апелляционный суд оставил Сивакову под стражей.

Напомним, Олеся Сивакова «прогремела» на всю Брянскую область после смертельного ДТП, которое произошло в июне 2014 года на Московском проспекте. Ее внедорожник «Инфинити» проехал на «красный», столкнулся с «Доджем» и вылетел на остановку. В результате погибли 15-летняя девушка и 25-летний парень. Еще два парня получили ранения.

В 2015 году Сивакову приговорили к шести годам колонии, но ей удалось добиться отмены приговора. В итоге дело направили на новое рассмотрение, и тогда в колонию отправился ее экс-приятель Сергей Дзюба.