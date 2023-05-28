Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Стародубе прошли финальные соревнования Кубка Брянской области по хоккею. Состязались хоккеисты 2015-2016 годов рождения. На лед вышли брянский «Спартак», стародубский «Олимп» и «Луч» из Клинцов. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

В первой игре команда Стародубских хоккеистов обыграла клинчан со счетом 20:0. Во второй игре между «Спартаком» и «Лучом» со счетом 12:1 победили брянские хоккеисты. А в финале встретились стародубский «Олимп» и брянский «Спартак». Выиграли хоккеисты «Олимпа». Счет матча – 10:0.

- Я благодарю тренеров, родителей за их вклад в развитие нашего подрастающего поколения! – сказал Александр Богомаз. - Так держать!