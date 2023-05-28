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Общество28 мая 2023 14:31

Брянский губернатор поздравил пограничников с праздником

Александр Богомаз пожелал мира, добра, благополучия и успехов в службе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор поздравил сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Брянской области с праздником - Днем пограничника. Об этом глава брянского региона сообщил на своей странице ВКонтакте.

- Служба на границе - это не только задача особой государственной важности, но и школа высокого патриотизма и верности родной стране, - сказал Александр Богомаз. - Особые слова благодарности ветеранам пограничных войск, внесшим неоценимый вклад в повышение боевой готовности, воспитание и обучение новой смены пограничников.

Также глава брянского региона отметил, что для сотрудников пограничных органов создаются необходимые условия для несения службы. Вчера сотрудникам пограничного управления передали беспилотники.

- Желаю всем защитникам границы, их родным и близким, ветеранам пограничной службы мира, добра, благополучия, успехов в службе на благо Брянской области и всей России! – сказал глава брянского региона.

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