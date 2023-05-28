Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянская митрополия встретила свое 10-летие. В честь этого события 28 мая в кафедральном соборе прошло праздничное богослужение. Его провел митрополит Брянский и Севский Александр. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Брянская митрополия объединила Брянскую и Клинцовскую епархии. Сегодня она включает 326 храмов и 12 монастырей. Главой Брянской митрополии назначили Преосвященного Брянского и Севского Александра. За 10 лет освятили 95 новых и обновленных храмов и пять пределов.

- В митрополии активно развернута социальная деятельность, помощь многодетным семьям, пожилым и больным людям,- рассказал глава брянского региона. - Возрождаются храмы, образуются новые приходы, дети учатся в воскресных школах — все это направлено на укрепление православных традиций на Брянской земле. Желаю дальнейшего процветания Брянской митрополии, а владыкам - здоровья, помощи Божией во всех начинаниях и трудах на благо Отечества и Русской православной церкви!