Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 мая 2023 13:58

Дети из Брянки бесплатно отдохнут в брянских санаториях

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Дети из Брянки бесплатно отдохнут в брянских санаториях. Соответствующий указ 24 мая подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Согласно документу, дети из подшефной Брянки имеют право на бесплатный отдых в брянских санаториях. Курировать вопрос поручили врио замгубернатора Валентине Мироновой.

Проезд для ребят из Брянки будет финансироваться бюджетом Брянской области. Также право на бесплатный отдых в санаториях предоставили брянским детям-сиротам и детям-инвалидам, а также детям из семей вынужденных переселенцев.

Отдохнуть бесплатно смогут и несовершеннолетние из малоимущих семей, а также жертвы насилия. Сюда же относятся дети из приграничных районов и дети участников спецоперации.

КАРТИНА ДНЯ