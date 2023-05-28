Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Дети из Брянки бесплатно отдохнут в брянских санаториях. Соответствующий указ 24 мая подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Согласно документу, дети из подшефной Брянки имеют право на бесплатный отдых в брянских санаториях. Курировать вопрос поручили врио замгубернатора Валентине Мироновой.

Проезд для ребят из Брянки будет финансироваться бюджетом Брянской области. Также право на бесплатный отдых в санаториях предоставили брянским детям-сиротам и детям-инвалидам, а также детям из семей вынужденных переселенцев.

Отдохнуть бесплатно смогут и несовершеннолетние из малоимущих семей, а также жертвы насилия. Сюда же относятся дети из приграничных районов и дети участников спецоперации.