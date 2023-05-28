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Общество28 мая 2023 10:09

В брянской Суземке открыли памятник шести погибшим пограничникам

Бойцы пали на территории Суемского района 27 мая 2022 года
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Рассвет32".

Фото: "Рассвет32".

В брянской Суземке в "Сквере Мужества" 28 мая открыли памятник шести погибшим пограничникам. В неравном бою с группой украинских диверсантов 27 мая 2022 года в Суземском районе пали Александр Данюков, Алексей Разумов, Вадим Черкасов, Николай Филиппов, Сергей Конаплев, Владимир Локонов. Об этом сообщает издание «Рассвет32».

- Именно на подвиге наших товарищей мы будем продолжать воспитывать нашу молодежь,- сказал председатель общественной организации «Ветераны пограничники Брянской области» Александр Колибердин - Чтобы они всегда помнили, знали и чтили свою историю, знали героев, которые отдали свою жизнь за наше светлое будущее. А то, что оно светлое и то, что оно у нас будет – это не обсуждается.

Почетное право открыть памятник было предоставлено женам погибших героев. Участники мероприятия возложили цветы и венки. Память пограничников почтили минутой молчания.

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