В брянской Суземке открыли памятник шести погибшим пограничникам

Фото: "Рассвет32".

В брянской Суземке в "Сквере Мужества" 28 мая открыли памятник шести погибшим пограничникам. В неравном бою с группой украинских диверсантов 27 мая 2022 года в Суземском районе пали Александр Данюков, Алексей Разумов, Вадим Черкасов, Николай Филиппов, Сергей Конаплев, Владимир Локонов. Об этом сообщает издание «Рассвет32».

- Именно на подвиге наших товарищей мы будем продолжать воспитывать нашу молодежь,- сказал председатель общественной организации «Ветераны пограничники Брянской области» Александр Колибердин - Чтобы они всегда помнили, знали и чтили свою историю, знали героев, которые отдали свою жизнь за наше светлое будущее. А то, что оно светлое и то, что оно у нас будет – это не обсуждается.

Почетное право открыть памятник было предоставлено женам погибших героев. Участники мероприятия возложили цветы и венки. Память пограничников почтили минутой молчания.