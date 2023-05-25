Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске городская мэрия намерена запретить самовольные стоянки электросамокатов. Усилить контроль за правилами пользования элетросамокатами городские власти решили после ДТП с двумя 14-летними школьниками на электросамокате, которое произошло 22 мая в Брянске. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Состоялось заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем участвовали предприниматели, которые сдают электросамокаты в аренду, представители ГИБДД. Они предлагали разные варианты, как обезопасить пешеходов от несущихся самокатов. Например, заложить в программу ограничение скорости, тогда водитель при всем желании, не сможет развить ее, например, более 10 километров в час. Или включить в программу блокировку СИМа в случае, если он заезжает в парк или сквер. А так же заставить арендатора вносить паспортные данные в систему, чтобы избежать допуска к электросамокатам несовершеннолетних.

Владельцы электросамокатов готовы идти навстречу. Но заметили, что многое зависит от агрегатора. Дело в том, что аренда СИМа доступна через систему кикшеринга. Кикшеринг - это новая и быстро развивающаяся услуга. Оплата поездки, блокирование и разблокирование СИМа - все это происходит автоматически, через приложение в смартфоне. Предприниматели обещали проработать все предложения и в ближайшее время реализовать те, которые доступны системе.

Управление муниципального контроля Брянской городской администрации подготовило проект «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска». Он предлагает установить запрет на размещение пунктов проката и стоянок СИМ без соответствующих разрешений городских властей.

Кстати, в Брянске усилиями городского отдела муниципального контроля самокаты исчезли с площади Партизан. Но горожане по-прежнему гоняют на них на Кургане Бессмертия, и в парках, и по тротуарам, тем самым пугают прохожих. А ведь правила посещения парков запрещает передвижение средств индивидуальной мобильности на территориях массового отдыха. Инспекторы ГИБДД выписывают протоколы, но все же нужен комплекс мер, решающих эту проблему.