Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянские строители работают на семи объектах в подшефной Брянке Луганской Народной Республики. Они начали штукатурить стены спортивного зала школы №4, продолжают строительные работы в актовом зале и спортивном зале школы №9, завершают работы по восстановлению внутренних и наружных откосов детского сада «Золушка». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Бригада из 14 человек занята на замене водопроводов, уложено 500 метров 110-й трубы.

- Строители ремонтируют кровлю на нескольких многоквартирных домах, - рассказал глава брянского региона. -. В плане на этот год - 34 объекта социальной, инженерной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов. Работы по восстановлению и строительству ведутся по графику.