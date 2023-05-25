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Общество25 мая 2023 13:34

Брянские строители работают на семи объектах в подшефной Брянке

Бригада из 14 человек уложила 500 метров водопроводов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянские строители работают на семи объектах в подшефной Брянке Луганской Народной Республики. Они начали штукатурить стены спортивного зала школы №4, продолжают строительные работы в актовом зале и спортивном зале школы №9, завершают работы по восстановлению внутренних и наружных откосов детского сада «Золушка». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Бригада из 14 человек занята на замене водопроводов, уложено 500 метров 110-й трубы.

- Строители ремонтируют кровлю на нескольких многоквартирных домах, - рассказал глава брянского региона. -. В плане на этот год - 34 объекта социальной, инженерной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов. Работы по восстановлению и строительству ведутся по графику.

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