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В школах Брянщины и всей страны может появиться трудовое воспитание. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Этот закон позволит заставлять школьников «заниматься общественно-полезным трудом, при этом согласие родителей не потребуется. Инициаторы закона опираются на свои сведения о том, что основная часть родителей поддерживает трудовое воспитание в школах.

Депутат Госдумы Ольга Казакова отмечает, что надо рассматривать школьника «не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя». Она уверена, что таким образом можно будет развивать у детей ощущение сопричастности к делу и обучение бытовым навыкам.

Поправки могут добавить до начала нового учебного года. После этого понятие «трудовое воспитание» примут в закон «Об образовании».