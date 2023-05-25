В Фокинском районе Брянска капитально ремонтируют школу №28

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска ремонтируют школу №28. Этот капитальный ремонт – самый масштабный за всю историю образовательного учреждения. Здесь планируют старую рулонную кровлю заменить на современную мембранную прорезиненную.На капитальный ремонт выделили 40 миллионов рублей. Работы подрядная организация завершит к 1 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сейчас на третьем этаже школы в коридорах, рекреациях и фойе полностью уложили керамогранит. В кабинетах сделали новые наливные полы, на которые уложат линолеум. Полностью меняют систему отопления, электропроводку. В школе отремонтируют санузлы, большой и малый спортивные залы. Так уложат новое спортивное покрытие, установят защитные сетки на окна. Приведут в порядок и библиотеку. В столовой планируют заменить плитку, проведут ряд сопутствующих работ. Руководство школы планирует поменять двери. Обновят и входную группу учреждения.

Несмотря на ремонт, последний звонок 24 мая в школьном дворе прозвучал для 51 выпускника одиннадцатых классов. Они рады за школьников младших классов, которые будут учиться в обновленных кабинетах.