В Брянске 27 мая пройдет финал фестиваля «Семейные ценности»

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянске пройдет финал областного фестиваля семейного творчества «Семейные ценности». Он состоится в субботу, 27 мая, в 11:00 в методическом центре «Народное творчество». Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

В этом году в фестивале приняли участие 48 творческих семей. Их география такова: города Брянск, Новозыбков, Сельцо, Брасовский, Выгоничский, Дятьковский, Жирятинский, Злынковский, Карачевский, Климовский, Клинцовский, Комаричский, Красногорский, Новозыбковский, Рогнединский, Севский и Суражский районы.

18 семей блеснут своими талантами в день финала в номинации «Минута славы».

Возрастного ограничения для участия в фестивале нет. самой опытной участнице – Иванчиковой Наталье Григорьевне из Брасовского района – 82 года, а самой юной – Евдокимовой Стефании из Дятьковского района – 2 года.

Самое большое число заявок поступило в номинацию по декоративно-прикладному творчеству. Здесь 19 семей представили больше 80 работ в различных техниках исполнения.

- Второй год подряд лидерство по представительству на фестивале сохраняет Брасовский район – 19 семейных творческих союзов. 5 семей принимают участие в фестивале уже не первый раз, - рассказали в региональном департаменте культуры. -. Самым многочисленным составом – 6 человек – в номинации «Будем знакомы» выступает семья Белозор из Красногорского района, творчество объединило несколько поколений: бабушку, невестку, внука и правнуков. Оргкомитет проводил фестиваль по четырем номинациям: «Будем знакомы», «Минута славы», «Радость нашего дома» (детское творчество), «Рукам – работа, душе – праздник». Это позволило участникам в разных форматах рассказать о своей семье, семейных ценностях и традициях, увлечениях младшего поколения. Финал обещает быть интересным и по-семейному уютным!

Всех участников наградят дипломами и памятными сувенирами. Фестиваль проводят для укрепления традиций семейного творчества, его поддержки и развития на основе общности интересов и увлечений.

Возрастное ограничение – 0+