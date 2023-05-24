Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

В Брянской области завершился первый этап ЕГЭ. Он проходил с 20 марта по 19 апреля. Об этом на встрече с журналистами сообщила врио заместителя губернатора Брянской области Валентина Миронова.

В этот период экзаменационные испытания прошли 99 человек. Это - выпускники профессиональных учебных учреждений, те, кто закончил школу в прошлые годы. Всего же у ЕГЭ будет три этапа.

В пятницу. 26 мая, экзамены по выбору откроют второй основной этап ЕГЭ. Выпускники будут сдавать литературу, географию и химию. 29 мая – обязательный экзамен по русскому языку, а 1 июня – по математике.

Для проведения экзаменов в Брянской области организовали 50 пунктов.

- Работу пунктов курируют организаторы, члены комиссий, ассистенты, - сообщила Валентина Миронова. - Всего их в Брянской области 2258 человек. Кроме того, на ЕГЭ присутствуют аккредитованные общественные наблюдатели. В этом году их будет 625. Эксперты, которые проверяют работы выпускников, проходят специальное обучение и сертификацию. Их в Брянской области 300 специалистов.

На всех пунктах есть медицинские работники. При необходимости они окажут помощь ребенку. Если будет нужно, то вызовут и скорую помощь. Если причина плохого самочувствия серьезная, то выпускник сможет сдать экзамен в резервные дни. Кстати, выпускнику не компенсируют время , потраченное на общение с медработником.

Для получения аттестата выпускнику необходимо будут сдать два обязательных экзамена и набрать по русскому языку не меньше 24 баллов, по профильной математике 27 баллов, математику базового уровня нужно написать не меньше, чем на «3».

В этом году самым популярным предметом по выбору стала физика. Также ребята сдают обществознание, биологию, химию и иностранные языки.