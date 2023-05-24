Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ушел в отставку глава администрации Советского района Алексей колесников. Он написал заявление по собственному желанию. В этой должности чиновник проработал почти 10 лет. Понедельник, 22 мая, стал последним рабочим днем на посту руководителя.

Нового главу Советской районной администрации еще не назначили. До согласования Брянским городским Советом кандидатуры нового руководителя на эту должность исполнять обязанности главы Советской районной администрации будет заместитель по вопросам ЖКХ Валерий Рябцев.

Алексей Николаевич родился в 1961 году в селе Лотаки Красногорского района Брянской области. В 1984 году окончил Московский гидромелиоративный институт по специальности «Инженер-механик».

В разные годы работал в банке «Бежица-банк», директором МУП «Сервисбаза», заместителем главы Бежицкой районной администрации. До перехода на работу в Советскую районную администрацию занимал должность начальника цеха комбината «Строма».