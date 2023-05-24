Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Почетный гражданин Брянска Анатолий Осадчий отметил 85-летний юбилей. Анатолий Алексеевич - Заслуженный тренер России, Почетный железнодорожник. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Анатолий Осадчий – один из родоначальников вольной борьбы в Брянске. Тренер воспитал больше 50 мастеров спорта.

- Поздравляем Анатолия Алексеевича с юбилеем! – говорят в мэрии города.- Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть жизнь дарит радость, близкие – любовь, друзья – верность и поддержку. Мира, добра Вам и Вашим близким!