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Экономика23 мая 2023 16:05

Игорь Маковский: энергетики приграничья ведут восстановительные работы после отмены КТО

Оперативная обстановка в электросетевом комплексе района находится на особом контроле
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание специального оперативного Штаба. Основной темой стала ситуация в Грайворонском районе электрических сетей Белгородской области, на территории которой действовал режим контртеррористической операции.

Глава энергокомпании подчеркнул, что оперативная обстановка в электросетевом комплексе района находится на особом контроле, в безусловном приоритете – сохранение жизни и здоровья людей.

Наряду с этим, заранее реализованные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов и введение специальных регламентов проведения работ, включающих соблюдение строжайших мер безопасности, позволили специалистам «Россети Центр» уже приступить к восстановительным работам после нормализации обстановки.

«Беспрецедентная ситуация в Белгородской области еще раз доказала, что энергетики приграничья сталкиваются с задачами, для исполнения которых требуется мужество и высокий профессионализм. Специалисты приграничных РЭС не раз подтверждали, что обладают этими качествами, поэтому готовы своевременно собрать все необходимые силы и средства и оперативно приступить к восстановительным работам», – подчеркнул Игорь Маковский.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС