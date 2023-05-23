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Общество23 мая 2023 15:41

В Брянской области для 5021 выпускника прозвучал последний звонок

В том числе и для 20 выпускников школы№2 в Клетне
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области для 5021 выпускника прозвучал последний звонок. В том числе и для 20 выпускников школы №2 поселка Клетня. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

За это время вместе с повзрослевшими ребятами преобразилась и их любимая школа. У нее появилась пристройка на 500 мест, учреждение капитально отремонтировали.

- Я от всей души желаю, чтобы наши выпускники старались, ставили перед собой амбициозные цели и добивались их, - сказал Александр Богомаз. - Но самое главное - это не какую специальность получат вчерашние школьники, а чтобы они стали достойными гражданами нашей великой страны! Огромная благодарность родителям - сложно вырастить и выпустить во взрослую жизнь своего ребенка. Пусть будет много поводов гордиться вашими детьми! Желаю ребятам успехов на их жизненном пути и пусть каждому хоть немного, но повезет!

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