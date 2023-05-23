В Брянске бойцу Росгвардии вручили награду за участие в спецоперации на Украине

Фото: пресс-служб Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске бойцу Росгвардии вручили медаль «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине. Награду младший сержант полиции Богдан Ш. получил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине больше 50 тысяч росгвардейцев удостоили государственных и ведомственных наград, а 11 офицеров стали Героями России.