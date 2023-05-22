Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 1 июня откроют купальный сезон. В городе готовят семь пляжей. До конца недели работникам дорожного управления необходимо будет обрезать деревья, покрасить лавки и кабинки для переодевания, завести на пляж песок. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Для проведения этих работ выделили 1 миллион 300 тысяч рублей. Еще раньше водолазы обследовали днища мест, отведенных для купания.

Также с 1 июня на всех пляжах приступят к работе спасательные посты.