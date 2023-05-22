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Общество22 мая 2023 7:09

В Брянске с 1 июня откроют купальный сезон

В городе будут работать семь пляжей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 1 июня откроют купальный сезон. В городе готовят семь пляжей. До конца недели работникам дорожного управления необходимо будет обрезать деревья, покрасить лавки и кабинки для переодевания, завести на пляж песок. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Для проведения этих работ выделили 1 миллион 300 тысяч рублей. Еще раньше водолазы обследовали днища мест, отведенных для купания.

Также с 1 июня на всех пляжах приступят к работе спасательные посты.

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