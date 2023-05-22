Брянские выпускники в этом году могут подать онлайн заявление на поступление в вуз

Фото: Андрей КАРА.

Брянские выпускники в 2023 году могут подать онлайн заявление на поступление в вуз. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Приемная компания с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» стартует 20 июня. с ее помощью абитуриенты смогут подать документы в вуз онлайн через «Госуслуги».

При этом по-прежнему есть возможность подать заявление очно, по почте и через сайты вузов. Например, через личный кабинет абитуриента.

По сообщению Минобрнауки, в этом году к суперсервису уже подключилось больше тысячи образовательных организаций.