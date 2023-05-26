Бывшего депутата Сергея Антошина назначили заместителем мэра Брянска

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Бывшего депутата Сергея Антошина назначили заместителем главы Брянской городской администрации. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте мэр города Александр Макаров.

Сергей Сергеевич будет руководить деятельностью управлений образования, культуры, комитета по делам молодёжи, курировать комитет по физической культуре и спорту, отдел по делам несовершеннолетних Брянской городской администрации. Возглавит комиссии по оказанию социальной помощи жителям города, по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам и другие. Будет взаимодействовать с департаментами, управлениями Правительства Брянской области.

- Сергей Сергеевич имеет большой опыт работы в региональных структурах власти, - сказал Александр Макаров, представляя своего заместителя на планерке. - Жители города, а особенно Бежицы, хорошо знают Сергея Сергеевича как депутата, который обладает настойчивостью, умеет добиваться цели.

Напомним, Сергей Антошин в четверг, 25 мая, сложил полномочия депутата по собственному желанию. Областная Дума поддержала отставку.