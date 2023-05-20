Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области капитально отремонтировали 79 ФАПов. В 2023 году отремонтируют 19 объектов здравоохранения в восьми медицинских организациях области, в том числе 17 фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Алексеевский, Сосновое Болото, Хоромное, Воробьевка, Сушаны, Летяхи, Милечь, Бельково, Кожемяки, Лизогубовка, Рассуха, Коробовничи, Добрик, Робчик, Аленовка, Чайкино, Кривцова и две поликлиники центральных районных больниц — Красногорскую и Комаричскую. На это потратят 64,5 миллиона рублей, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

В Лесном Суражского района построили один из ФАПов. Это удалось сделать благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- На строительство ФАПа в Лесном было выделено 14 миллионов рублей, - рассказал глава брянского региона. - Здесь могут получить медицинскую помощь жители Лесного и Старой Кисловки, а это больше 300 человек.