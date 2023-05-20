Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на клумбы высадят 400 тысяч однолетних цветов. Из теплиц работники дорожного управления пересадят бархатцы, бегонии, гацании, герани, ампельные вербена и петуния, сальвии, колеусы, портулак, цинерарии. Они заменят отцветающие тюльпаны, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Озеленители начали высаживать однолетние цветы на центральных клубах города. В пятницу , 19 мая, и в субботу, 20 мая, у железнодорожного вокзала Брянск–I высаживают петунии и бархатцы. Работники коммунальных служб из цветов на земле создаются геометрические фигуры. Высадка цветов начали в сквере Ленина, а также на клумбе-корабле на Новостройке. Всего же в Володарском районе в этом году высадят больше 40 тысяч цветов. Также красные, фиолетовые, белые петунии украсили клумбы перед драмтеатром в Советском районе. Работу по замене тюльпанов на другие летние цветы будут постепенно вести весь май. Площадь клумб с летними растениями в этом году составит больше девяти тысяч квадратных метров.

Вечером на улицы Брянска выезжают «Бродвеи» и поливомоечные машины. Их работа особенно актуальна сейчас и в жару, когда из-за отсутствия дождей в городе образуется много пыли.