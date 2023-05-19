Курскэнерго» отмечает 65-летие со дня основания

Фоо: ПАО «Россети Центр».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» – одно из крупнейших предприятий Курской области, ведет свою историю с 1958 года, когда началось целенаправленное развитие курской энергетики. В филиале трудятся более 2 тысяч сотрудников, которые обеспечивают надежную работу электросетевого комплекса 28 районов области, где проживают свыше 1 млн человек.

Фоо: ПАО «Россети Центр».

В торжествах, посвященных 65-летию филиала, принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт, вручивший 7 энергетикам региональные награды.

Медалью «За заслуги перед Курской областью» I степени награжден электромонтер оперативно-выездной бригады Глушковского РЭС Владимир Усиков, получивший осколочное ранение при выполнении трудовых обязанностей. За отвагу при выполнении профессионального долга и самоотверженный труд троим работникам приграничных районов электрических сетей вручены памятные часы.

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского заместитель генерального директора по безопасности, куратор филиала Юрий Маракин вручил корпоративные награды 25 сотрудникам «Курскэнерго».

«Сегодня, выполняя стратегически важные, а порой и боевые задачи, курские энергетики вносят достойный вклад в историческую хронику предприятия. Уверен, филиал и в дальнейшем будет оставаться важнейшей составляющей социально-экономического развития Курской области. Благодарю каждого сотрудника за преданность отрасли, самоотверженный труд и высокий профессионализм», – подчеркнул глава энергокомпании Игорь Маковский в поздравлении курским энергетикам.