Фото: "Том Сойер Фест Брянск".

В Брянске в рамках фестиваля «Том Сойер» восстановят историческое здание на улице Фокина. Оно было построено в 1937 году. Раньше здесь находился детский сад. В Брянске пройдет второй сезон фестиваля исторической среды "Том Сойер Фест Брянск".

Здание на Фокино, 19 от городских властей получил брянский центр поддержки людей с особенностями развития и их семей “Гармония”. Дом требует ремонта. Причем такого, чтобы сохранить интересные элементы деревянного декора. Волонтеры “Том Сойер Феста” в прошлом году помогали центру в уборке помещения, а в этом году помогут красить фасад.

- Переделывая все внутри здания, мы хотим сохранить его внешний облик, - говорит координатор социальных проектов центра Анна Курмакаева. - Наличники на окнах, деревянная обшивка – это как раз и про уют, и про связь с прежней жизнью нашего дома, когда он был детским садиком. Несколько родителей наших воспитанников вспоминали на субботнике, что они ходили в этот детский сад, когда были малышами, и вот сейчас помогают ремонтировать его для своих подросших детей.

Работа предстоит немалая, но участники фестиваля не ставят жестких сроков. Они предлагают присоединиться к ним горожанам. Первый субботник-открытие состоится на территории возле дома по Фокина, 19 в субботу, 20 мая. Начало в 16:00.

Возрастное ограничение – 12+