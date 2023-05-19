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Спорт19 мая 2023 7:14

Юные хоккеисты из Надыма под руководством брянского тренера завоевали серебро

С командой "Арктур" работает наш земляк Алексей Мазепо
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Григорий КОЖУРИН.

Фото: Григорий КОЖУРИН.

Юные хоккеисты из Надыма под руководством брянского тренера Алексея Мазепо завоевали серебро. В четверг,18 мая, во Дворце спорта Казани состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

Второе место в Суперкубке в своей возрастной группе заняла команда «Арктур» из Ямало-Ненецкого Автономного округа. В соревнованиях участвовало 16 команд, 304 участника, со всей России. Упорная борьба определила достойных кубков Континентальной детской хоккейной лиги. Титулы сильнейших разыграли среди четырех возрастных категорий: младшая, средняя, старшая и юниорская группы (по 4 команды в каждом возрасте).

Соревнования «Золотой шайбы» проводят с 2014 года. Окружной проект по развитию детского и юношеского хоккея организовали Минспорт России совместно с Федерацией хоккея России, организаторы Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» и региональными органами власти. Сейчас в «Золотой шайбе» участвуют больше 20 тысяч ребят.

Напомним, о том, что брянский тренер Алексей Мазепо будет работать в Ямало-Ненецком автономном округе и тренировать хоккейную команду клуба «Арктур» стало известно в конце апреля.

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