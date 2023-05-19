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Общество19 мая 2023 6:45

Исполняющая обязанности замгубернатора Брянской области Валентина Миронова провела совещание

Обсудили вопрос увековечивания памяти жертв немецкого концлагеря «Дулаг-142»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Деснянская волна", vk.com.

Фото: "Деснянская волна", vk.com.

Исполняющая обязанности замгубернатора Брянской области Валентина Миронова провела совещание по увековечиванию памяти жертв немецкого концлагеря «Дулаг-142». Валентина Миронова вместе с представителями из Москвы встретились прямо на территории бывшего концлагеря.

Для решения данного опроса в Бярнск приехали заместитель начальника Департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Елена Малышева, первый заместитель директора музея Победы Сергей Немцев.

С брянской стороны в совещании участвовали ио директора департамента культуры Юрий Сатюков, представители музеев, следственного комитета, общественники, краеведы.

Собравшиеся провели переговоры с собственниками брянского 85-го ремонтного завода. Также они осмотрели объекты, находящиеся на территории бывшего концлагеря, обсудили путь развития музея-мемориала и обозначили дальнейшие действия по выполнению поручения президента.

Напомним, о назначении Валентины Мироновой на должность исполняющей обязанности замгубернатора Брянской области стало известно 17 мая. В ее ведении будут находиться вопросы культуры, образования и науки. Раньше этот пост занимала Елена Егорова.

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