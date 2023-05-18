Лесной патруль. Готова ли Брянская область к пожарам

Как правило, огонь перекидывается в лес с окружающих его земель. / Андрей Степанов / АиФ.

Фоновая угроза

«Лесные пожары в Брянской области опасны потому, что после аварии на Чернобыльской АЭС древесина накопила нуклиды, и эти продукты горения с ветром могут разлететься на десятки километров. Если человек попадёт в такое радиоактивное облако и вдохнёт твёрдые частицы, то произойдёт внутреннее облучение, которое при длительном воздействии способно привести к раку лёгких. Плюс радиоактивные вещества могут попасть в питьевую воду. Конечно, при вторичном переносе речь всё же идёт о малых дозах радиации, и многие её просто не заметят. Более чувствительными являются люди, которые ранее попадали под облучение или имеют индивидуальную предрасположенность. Но в любом случае надо предпринимать все меры, чтобы исключить такое негативное воздействие на здоровье», - говорит физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

В регионе уже ликвидировано 3 лесных пожара на площади 2,75 гектара.

Радиоактивное загрязнение, которому 37 лет назад подверглась наша область, неравномерное. И карт с точным указанием таких пятен нет, говорит эксперт.

«По действующей сейчас инструкции достаточно отобрать пять проб на квадратном километре, а это огромное расстояние, внутри которого могут быть как более, так и менее загрязнённые участки. Из чернобыльского реактора в 1986 году вышло огромное количество различных радионуклидов, а сейчас вспоминают в основном про стронций и цезий, средний период полураспада которых составляет 30 лет. Это значит, что их количество в окружающей среде будет незначительным ещё не скоро. При этом есть изотопы, количество которых, наоборот, возрастает со временем - например, америций», - продолжает Андрей Ожаровский.

Существует всего две причины пожаров - это природный и антропогенный факторы. Первый свойствен, скорее, тому же Уралу и Сибири, где встречаются сухие грозы: молнии бьют в деревья, которые в отсутствие дождя сразу загораются. А вот от воздействия человека никто не застрахован - в 99 процентах случаев именно он является виновником всех бед.

Так, недавно тушили лес в Клетне, прямо возле дороги - из проезжающего мимо автомобиля, похоже, кто-то выбросил горящий окурок. Пострадали деревья и под Брянском, недалеко от посёлка Радица-Крыловка, а ещё возле Дятькова - тут тоже, по всей видимости, имело место неосторожное обращение с огнём населения, причём как взрослых, так и детей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянские огнеборцы два дня подряд тушат пожары в Стяжновском лесничестве. Подробнее.

«Люди будто не представляют, что такое огонь и с какой силой он распространяется при порыве ветра, направление которого часто меняется. Верховой пожар может перекинуться сразу на сто метров. А небольшие искры от горения сухой травы могут перелететь на 20-30 метров», - делится первый заместитель начальника управления лесами Брянской области Павел Шматов.

В юго-западных районах региона, пострадавших от радиации, леса тоже горят. Так, в прошлом году два возгорания тушили под Злынкой. Но центральные районы, где сосредоточено больше людей, всё же чаще попадают в сводки.

При этом общие масштабы лесных пожаров год от года остаются примерно одинаковыми и относительно небольшими - около трёх гектаров. Правда, если в 2022-м такие возгорания фиксировали в середине лета, то в 2023-м - уже весной.

«В 18 лесничествах на площади свыше трёх тысяч километров организовано ежедневное наземное патрулирование. Плюс диспетчеры в режиме реального времени ведут круглосуточный видеомониторинг - одна камера охватывает расстояние в 25 километров, а у нас их установлено 45 штук, то есть покрывается почти 100 процентов леса. Поэтому любое задымление оперативно замечаем и сразу выезжаем на место. Тем более, что для реагирования хватает всего: и людей - согласно нормативу у нас 210 пожарных, и техники - с 2019-го по нацпроекту «Экология» закуплено 72 машины и свыше 300 единиц оборудования. А в этом году приобретём на 35,4 миллиона рублей ещё одну пожарную машину, два квадроцикла, два трактора, один грузовой автомобиль и один вахтовый. Причём из этих семи машин три нам уже поставили», - отмечает Павел Шматов.

Что касается приграничных территорий, то там управление лесами взаимодействует с погрануправлением. И все возможные нештатные ситуации, говорят, они постарались отработать заранее.

КСТАТИ

С 15 мая по 4 июня из-за установления жары и ухудшения пожарной обстановки действует ограничение на посещение почти половины лесов в регионе. Так, закрыты Климовское и Чуровичское лесничества, расположенные на землях Злынковского лесничества; Подывотское и Хинельское лесничества, входящие в состав Севского; Погарское и Стародубское, относящиеся к Унечскому лесничеству; Погощенское и Негинское, включённые в Суземское лесничество; Холмовское и Остролукское, относящиеся к Трубчевскому лесничеству. При обнаружении возгорания в лесу или на подступах к нему сообщайте на «горячую линию» Лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 8 (4832) 64-24-80.