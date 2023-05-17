Начальника отдела Брянской таможни арестовали за взяточничество

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Начальника отдела Брянской таможни обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что вечером 14 мая этого года начальник отдела Брянской таможни, находясь в своем автомобиле около нежилого здания по улице Набережной в городе Брянске, получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег и других ценностей в сумме не менее 1 100 000 рублей.

Незаконное денежное вознаграждение чиновник получил за содействие в организации беспрепятственного проезда грузовых автомобилей коммерческой организации с товарами народного потребления без досмотра.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области вместе с сотрудниками отдела противодействия коррупции Брянской таможни.

- Сейчас начальнику отдела Брянской таможни предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, - говорят в Следственном комитете. - Его заключили под стражу.