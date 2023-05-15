Игорь Маковский: от качественного исполнения запланированных показателей нашей работы зависит надежное энергоснабжение потребителей 20 российских регионов

Фото: ПАО «Россети Центр.

На оперативном совещании Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский рассмотрел вопросы исполнения финансово-экономических, производственных и других ключевых показателей эффективности работы Обществ за 1 квартал.

Отдельное внимание уделялось таким критериям, как полезный отпуск и уровень потерь электроэнергии. Отмечена положительная динамика электропотребления относительно плана на 2% по каждому из Обществ, а также снижение уровня потерь, достигнутые благодаря реализации целевых мероприятий. Зафиксировано выполнение ключевых параметров бизнес-плана по доходам и расходам компаний.

По итогам формирования отчетности за первый квартал было принято решение актуализировать содержание мер по достижению поставленных целей в 2023 году.

«Промышленное развитие и обеспечение устойчивого экономического роста территорий является основной целью работы компаний. Наряду с этим, от результата исполнения запланированных показателей и эффективного использования ресурсов зависит обеспечение надежного энергоснабжения жителей регионов. Именно поэтому мы должны ориентироваться на безусловное достижение целей по финансово-экономическим и производственным значениям», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.