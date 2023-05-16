Украинский беспилотник атаковал брянские Клинцы

Местные жители находят осколки от уничтоженного украинского беспилотника. Фото: телеграм-канал, Роман СТАРОВОЙТ (из архива).

Над брянскими Клинцами системой ПВО Вооруженных сил РФ сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом 16 мая на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. - Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте.

Местные жители находят обломки от уничтоженного беспилотника. Фотографии и видео они активно публикуют в соцсети.

- Слышали, как жужало и летело что то и потом два взрыва, -рассказывают в соцсети очевидцы. - А третий мимо пролетел. Что это? Беспилотник, наверное? Какой?

- Примерно в 4:25 утра, на центре слышен был какой-то взрыв, - рассказывает местный житель. - Один-два раза, громко. Увидеть ничего не увидели, но проснулись.

Напомним, 13 мая в Клинцах потерпел крушение вертолет МИ-8.