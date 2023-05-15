Фото: А.В. БОГОМАЗ, скриншот видео.

В Брянской области 16 районов завершили посадку картофеля. Сейчас сеют рапс, овощные культуры и сою. Справились с севом подсолнечника и сахарной свеклы. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

На Бярнщине весенние полевые работы идут по плану. Яровой сев планируют провести на площади больше 400 тысяч гектаров (в прошлом году – 394 тысячи гектаров). Яровые и зернобобовые культуры уже посеяли в Брянском, Выгоничском, Жирятинском, Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, Погарском, Почепском, Рогнединском, Стародубском, Дятьковском, Трубчевском и Суземском районах.

Объем произведенной сельским хозяйством продукции с 2014 по 2022 год вырос с 43 до 134 миллиардов рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2022 года составил 110,7% к уровню 2021 года.

- Наши сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, современной техникой и оборудованием, - рассказал Александр Богомаз.